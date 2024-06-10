«Сумка-подушка — один из главных трендов сезона!»: на «Модном приговоре» Рогов показал стильный аксессуар

В эфире шоу «Модный приговор» на Первом канале ведущие и стилисты Эвелина Хромченко и Александр Рогов обсудили тренды текущего сезона.
Они рекомендовали модницам обратить внимание на брючные костюмы-тройки оверсайз, которые отлично подают любую фигуру и при необходимости прячут лишние килограммы. Кроме того, такие комплекты не являются сиюминутным трендом, они задержатся в гардеробах дам надолго.
«Это хорошая инвестиция», — высказался Рогов.
В качестве аксессуаров к серому строгому костюму он посоветовал использовать яркие цветочные броши, которые сам носит с удовольствием. А также модные сумки с сочными красками.
«Сумка-подушка — один из главных трендов сезона!» — заметил стилист и показал стильный аксессуар.
Эвелина Хромченко заметила, что не стала бы в одном образе делать сразу несколько ярких цветовых акцентов в виде аксессуаров.
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Образ с костюмом-тройкой и сумкой-подушкой. Стоп-кадр: шоу «Модный приговор» на Первом канале
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