«Сумка-подушка — один из главных трендов сезона!»: на «Модном приговоре» Рогов показал стильный аксессуар

В эфире шоу «Модный приговор» на Первом канале ведущие и стилисты Эвелина Хромченко и Александр Рогов обсудили тренды текущего сезона.

Они рекомендовали модницам обратить внимание на брючные костюмы-тройки оверсайз, которые отлично подают любую фигуру и при необходимости прячут лишние килограммы. Кроме того, такие комплекты не являются сиюминутным трендом, они задержатся в гардеробах дам надолго.

«Это хорошая инвестиция», — высказался Рогов.

В качестве аксессуаров к серому строгому костюму он посоветовал использовать яркие цветочные броши, которые сам носит с удовольствием. А также модные сумки с сочными красками.

«Сумка-подушка — один из главных трендов сезона!» — заметил стилист и показал стильный аксессуар.

Эвелина Хромченко заметила, что не стала бы в одном образе делать сразу несколько ярких цветовых акцентов в виде аксессуаров.