Стилист Темиралиева озвучила, какая обувь сейчас в моде: «Зауженный мыс, всевозможные ремешки, тонкие или широкие туфли «Мэри Джейн»

Обувь — это не просто элемент гардероба, это отражение вашей индивидуальности, стиля и уверенности в себе. В этом сезоне модная обувь настолько разнообразна и оригинальна, что каждая женщина сможет найти что-то по своему вкусу. «Зауженный мыс, всевозможные ремешки, тонкие или широкие туфли модели «Мэри Джейн», лодочки и спортивная обувь», — все это в тренде, рассказала Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева.

Но не забывайте, что обувь должна быть не только модной, но и удобной. Ведь, как говорит эксперт, «красивая и модная обувь держит на себе весь образ и делает хозяйку этой обуви стильной, модной, яркой и привлекательной». Так что, дамы, не стесняйтесь быть яркими и оригинальными, и пусть ваша обувь говорит за вас!

В это сезоне Наталья Темиралиева выделила следующие модные направления в мире обуви:

Зауженные носы и мысы. Такая обувь придает образу утонченность и изысканность. Она может быть как на каблуке, так и на плоской подошве. Туфли модели «Мэри Джейн». Это вариант закрытых туфель с низким вырезом и одним или несколькими ремешками поперек подъема. Такая обувь идеально подходит для создания элегантного и женственного образа. К тому же эти туфли очень удобны и визуально уменьшают ножку. Лодочки. Классические лодочки всегда актуальны. Они являются неотъемлемым элементом элегантного образа. Лодочки могут быть как на высоком, так и на низком каблуке. Спортивная обувь. Спортивная обувь продолжает завоевывать сердца и становится все более популярной в повседневной жизни. Лоферы, эспадрильи и слипоны — все это также модно и актуально.

Также эксперт заметила, что обувь становится более креативной и даже эпатажной. Элементы декора на ней порой просто кричат.

«Обувь сегодня приобретает задачу создать образ, поставить яркий акцент. Сегодня в тренде гламурная обувь, которая расшита всевозможными стразами, драгоценностями, украшениями, насколько фантазии угодно. Вы можете свою собственную обувь превратить в шедевр или купить у дорогих известных марок. Даже кроссовки в наши дни превращаются в вечерние туфли, а вечерние туфли, наоборот, больше превращаются в какую-то более повседневную обувь», — прокомментировала Наталья Темиралиева.

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