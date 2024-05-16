«В моде мелкие колечки и серьги из пластика»: стилист раскрыла главные тренды аксессуарной группы

Весенне-летний сезон принес с собой не только тепло и яркие краски, но и новые тренды в мире моды. И если вы хотите быть в курсе последних тенденций, то обратите внимание на украшения, которые стилист-имиджмейкер
По словам модного эксперта, в этом сезоне особенно популярны широкие браслеты, которые можно носить на обеих руках. Также в тренде объемные цепи, бусы и цветные украшения.
«Многослойность в украшениях очень актуальна, как и бантики, которые мы теперь видим не только на одежде, но и в аксессуарной группе», — подчеркнула эксперт.
Наталья отметила, что в этом сезоне в моде объемные головные уборы, цветы и крупные серьги из пластика. Эти элементы могут быть использованы для создания яркого и запоминающегося образа. Возвращаются в моду чокеры — от шнурков до бархатных камей.
Обладательницам красивых изящных пальчиков понравится другой тренд — на кольца. В этом сезоне особенно приветствуются мелкие экземпляры и изделия с жемчугом.
Очень популярны очки как имиджевые, так и солнцезащитные. При отсутствии макияжа глаз они поставят хороший акцент в этой области.
Наталья Темиралиева также подсказала одну стилевую хитрость с трендовым аксессуаром — тонкой цепочкой. Она подчеркивает изящество запястий и визуально удлиняет шею.
Читайте также:
Отказавшаяся от макияжа глаз Пугачева восхитила стилиста Темиралиеву: «Мне нравится!»
Стилист Наталья Темиралиева об ожерелье Ольги Орловой: «Кресты и жемчуг гипермодные»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал