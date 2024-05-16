Стилист Наталья Темиралиева об ожерелье Ольги Орловой: «Кресты и жемчуг гипермодные»

Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro похвалила выбор знаменитости, признав его актуальным.

«Сегодня кресты, украшенные жемчугом, и вообще украшения с жемчугом гипер-гипер-гипермодные. Многоярусные, огромные, на голое тело, на одежду…» — сказала эксперт.

По словам Натальи Темиралиевой это направление моды пошло от Коко Шанель, которая впервые ввела бижутерный жемчуг в аксессуарную группу. Жемчуг сейчас уместен везде. И чем больше его, тем лучше!

«Если раньше была классическая нитка жемчуга признаком элегантности, то сегодня в тренде «нахлобученные» объемы в жемчуге. Причем везде: в браслетах, в кольцах, в колье, в бусах. Даже кроссовки расшивают сегодня жемчугом», — поведала Наталья Темиралиева.

Однако Темиралиева также заметила, что данный образ Орловой не совсем идеален для данного образа.

По мнению эксперта моды, массивное украшение больше подходит для другой одежды, возможно, черно-белой гаммы или какой-то другой, более структурной. Она считает, что образ Орловой, состоящий из футболки и джинсовой куртки, не сочетается с таким помпезным украшением. Темиралиева также выразила мнение, что для данного лука более уместными бы стали простые жемчужные украшения.

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