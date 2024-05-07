Психолог Савельева рассказала, что переживала Нюша после измены мужа: «Могут развестись уже на другой почве»

Нюша семь лет прожила в браке с Игорем Сивовым. В свое время они сыграли тайную свадьбу на Мальдивах. Потом у пары родилась дочка Серафима-Симба. Супруги много путешествовали. На время артистка даже оставила карьеру, чтобы посвятить себя семье.
В декабре 2021 года родился их второй ребенок — сын Саффрон. Позже певица призналась, что когда была беременна, муж ей изменил. Нюша его простила и продолжила с ним жить в Дубае. Но недавно она перестала носить обручальное кольцо и удалила все фото с Сивовым.
А 7 мая в интервью певица объявила, что они расстались и уже давно не живут вместе. Поклонники подозревают, что артистка все же не смогла забыть про измену возлюбленного. Психолог, онкопсихолог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro объяснила, что переживала звезда.
«Как простить измену? Никак. На самом деле даже если измена была один раз, нечаянно, то все равно другой партнер будет всегда помнить и уже всегда будет на страже того, что ему снова изменят. Будет конкретное недоверие от партнера, и подозревать будет во всем. Человек будет жить в подсознательном страхе, что его опять обманут. Из-за этого начнется паранойя и будут конфликты.
Я пока не видела таких осознанных пар, где после измены прям простили. Даже если сначала человек простил, то это только до поры до времени. Будут скандалы на этой почве.
Можно себе помочь. Это сходить вдвоем к семейному психологу и там поговорить, почему была измена и чего не хватало мужчине или женщине, в зависимости от того, кто изменял. Это надо обсудить, чтобы было полегче. Но не каждый может жить с этим дальше.
Так как я знаю, что Нюша сначала приняла мужа. По слухам, это не первая его измена. Она это благополучно прощала. Они могут развестись уже на другой почве», — высказалась Анна.
Нюша вернулась в форму и снова стала петь. Фото: соцсети Нюши
Она пояснила, что важный момент в таких ситуациях, как мужчина ведет себя после совершенной измены. Одни хорошо себя ведут, а другие начинают вытирать ноги об свою вторую половинку, унижать и даже поднимать руку на жену. По словам психолога, это уже может заставить женщину задуматься, нужен ли ей такой брак.
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«Она публичная дива. И ко многим вещам, не очень приятным, которые надо показывать публике, певица уже привыкла. Хотя привыкнуть к такому сложно. В первую очередь она будет смотреть, хорошо ли ей в этих отношениях или нет. Даже если общественность и все фанаты начинают осуждать, не каждый решится сделать шаг и выгнать человека после измены. Все равно у всех есть надежда, что больше так не будет. Все живут этим.
Нюше лучше опираться на свои чувства. Если ей комфортно в этом, если она привыкла к изменам, а в остальном он хороший муж и любящий отец, то она с ним останется.
А вот если ей не комфортно, если после измен он плохо себя ведет с ней, унижает словами, то, скорее всего, она будет на это обращать внимание и думать о разводе. Тут нужно смотреть, что происходит у них внутри семьи. Я думаю, она будет за счет этого принимать решение», — отметила специалист.