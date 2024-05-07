Психолог Савельева рассказала, что переживала Нюша после измены мужа: «Могут развестись уже на другой почве»

Нюша семь лет прожила в браке с Игорем Сивовым. В свое время они сыграли тайную свадьбу на Мальдивах. Потом у пары родилась дочка Серафима-Симба. Супруги много путешествовали. На время артистка даже оставила карьеру, чтобы посвятить себя семье.

В декабре 2021 года родился их второй ребенок — сын Саффрон. Позже певица призналась, что когда была беременна, муж ей изменил. Нюша его простила и продолжила с ним жить в Дубае. Но недавно она перестала носить обручальное кольцо и удалила все фото с Сивовым.

А 7 мая в интервью певица объявила, что они расстались и уже давно не живут вместе. Поклонники подозревают, что артистка все же не смогла забыть про измену возлюбленного. Психолог, онкопсихолог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro объяснила, что переживала звезда.