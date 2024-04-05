Башаров объяснил дебош Кологривого в Новосибирске: «Кто не выпивал? И я выпивал»

Звезда театра и кино Марат Башаров, у которого ранее были серии запоев, объяснил поведение своего коллеги Никиты Кологривого. Он стал бешено популярным после выхода сериала «Слово пацана».
Башаров, который лишался водительских прав за пьяную езду, избивал свою жену, не только раскритиковал Кологривого, но и посочувствовал ему.
Артист подчеркнул, что все могут поддаться человеческим порокам. Особо сложно, когда на тебя сваливается такая слава — буквально по щелчку пальцев.
Башаров считает, что это звездная болезнь, через которую проходят многие именитые артисты.
Никита Кологривый. Фото Global Look Press
В Новосибирске же артист мог не рассчитать с алкоголем, позволив себе драку в местном ресторане.
«Это испытание. Ну, а кто не выпивал? И я выпивал. Может, он так проявляет свои чувства к официантке, у меня как-то по-другому происходит <…> Конечно, хотелось укусить официантку, потому что официантки зачастую очень красивые», — сказал Башаров в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
Чтобы избавиться от «звезды», артист посоветовал коллеге пойти на месяц поработать в бар уборщиком. Так сделал бы сам Башаров.
Ранее стало известно о том, что несколько сотен поклонников не отпускали Алину Загитову с автограф-сессии в Новосибирске.