Башаров объяснил дебош Кологривого в Новосибирске: «Кто не выпивал? И я выпивал»

Звезда театра и кино Марат Башаров, у которого ранее были серии запоев, объяснил поведение своего коллеги Никиты Кологривого. Он стал бешено популярным после выхода сериала «Слово пацана».

Башаров, который лишался водительских прав за пьяную езду, избивал свою жену, не только раскритиковал Кологривого, но и посочувствовал ему.

Артист подчеркнул, что все могут поддаться человеческим порокам. Особо сложно, когда на тебя сваливается такая слава — буквально по щелчку пальцев.

Башаров считает, что это звездная болезнь, через которую проходят многие именитые артисты.