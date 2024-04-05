Жители Иркутска рассказали о местном музее с экспозицией из мусора

Жители Иркутска начали активно делиться снимками местной достопримечательности — «Музея на свалке». В нем несколько десятков удивительных работ, а экспозиция постоянно пополняется.
Корабль. Фото: Любовь Мельникова. Паблик «Типичный Иркутск» в соцсети «ВКонтакте»
Мастер Александр Расторгуев создает настоящие шедевры из бытовых и промышленных отходов. Музей расположен на полигоне ТБО под Иркутском.
Острог. Фото: Любовь Мельникова. Паблик «Типичный Иркутск» в соцсети «ВКонтакте»
В атмосферу окунаешься сразу — уже на парковке встречает одна из зарисовок. Это ворота, которые умелец сделал в виде старинного сибирского острога. Стоят два корабля с рыцарями в доспехах.
Орки. Фото: Евгений Николаевич. Паблик «Типичный Иркутск» в соцсети «ВКонтакте»
В экспозиции есть трансформеры, киборги, космические пришельцы и другие интересные сюжеты.
Инопланетяне. Фото: Евгений Николаевич. Паблик «Типичный Иркутск» в соцсети «ВКонтакте»
Необычный объект — местная достопримечательность, которую стоит посетить туристам, приезжающим полюбоваться регионом.
«Любимый музей!» — признаются местные жители.
Ранее рассказывалось о том, что несколько сотен новосибирцев не отпускали Алину Загитову с автограф-сессии. Ей пришлось оставить свою подпись даже на коньке.