Жители Иркутска рассказали о местном музее с экспозицией из мусора

Инопланетянин. Фото: Александр Пальчик. Паблик «Типичный Иркутск» в соцсети «ВКонтакте»

Экспозиция постоянно пополняется.

Жители Иркутска начали активно делиться снимками местной достопримечательности — «Музея на свалке». В нем несколько десятков удивительных работ, а экспозиция постоянно пополняется.

Корабль. Фото: Любовь Мельникова. Паблик «Типичный Иркутск» в соцсети «ВКонтакте»

Мастер Александр Расторгуев создает настоящие шедевры из бытовых и промышленных отходов. Музей расположен на полигоне ТБО под Иркутском.

Острог. Фото: Любовь Мельникова. Паблик «Типичный Иркутск» в соцсети «ВКонтакте»

В атмосферу окунаешься сразу — уже на парковке встречает одна из зарисовок. Это ворота, которые умелец сделал в виде старинного сибирского острога. Стоят два корабля с рыцарями в доспехах. 

Орки. Фото: Евгений Николаевич. Паблик «Типичный Иркутск» в соцсети «ВКонтакте»

В экспозиции есть трансформеры, киборги, космические пришельцы и другие интересные сюжеты.

Инопланетяне. Фото: Евгений Николаевич. Паблик «Типичный Иркутск» в соцсети «ВКонтакте»

Необычный объект — местная достопримечательность, которую стоит посетить туристам, приезжающим полюбоваться регионом.

«Любимый музей!» — признаются местные жители.

Ранее рассказывалось о том, что несколько сотен новосибирцев не отпускали Алину Загитову с автограф-сессии. Ей пришлось оставить свою подпись даже на коньке.

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