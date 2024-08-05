На Кузбассе бездомный енот залез в квартиру, гремел тазами и «требовал прописки»

Жительница Междуреченска Кемеровской области заметила в своем доме дикого енота и обратилась за помощью к сотрудникам экстренных служб, так как сама опасалась вывести его на улицу.

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Спасатели МЧС России поймали незваного гостя, когда он гремел тазами и пытался спрятаться в кладовой женщины. Сотрудники ведомства аккуратно извлекли зверя из его временного укрытия, поместили в переноску и передали зоозащитникам.

Как дикое животное оказалось в квартире, остается тайной и для хозяйки дома, и для специалистов.

Ранее стало известно о еноте Степке, который весной сбежал от своей подружки Айки и не хотел возвращаться домой. Хозяйка пыталась его вернуть, а он доходил до двери и разворачивался.

Источник: Telegram-канал МЧС России.