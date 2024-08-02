Дмитрий Нагиев приедет сниматься в Нижний Новгород

Локации Нижнего Новгорода станут местом съемок нового фильма с участием Дмитрия Нагиева. Сообщается, что брутальный актер приедет в город вместе со своей коллегой Ириной Пеговой. Они будут сниматься в российском детективе под названием «Злые языки».

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Дмитрий Нагиев не появлялся на экранах более двух лет, а теперь в Нижнем Новгороде он предстанет в роли местного дворянина. Сюжет основан на книге нижегородского писателя Николая Свечина «Хроники сыска». Это история о расследовании загадочного убийства, которое происходит перед выставкой конца XIX века, пишет nn.mk.ru.

Когда зрители смогут увидеть сериал с Нагиевым, пока не сообщается.

Ранее Тина Канделаки рекомендовала Нижний Новгород туристам.