Канделаки рекомендовала на весну-лето Нижний Новгород вместо Турции и Египта

Телеведущая Тина Канделаки рекомендовала российским туристам, которые планируют отдых на весну и лето, ехать в Нижний Новгород вместо Турции и Египта.

Звезда ТВ настаивает на том, что природному ландшафту региона, историческому и культурному наследию России позавидует любой заграничный курорт.

Она не раз признавалась в любви к купеческому городу. Одно из ее самых обожаемых мест с особой атмосферой — стрелка Волги и Оки.

Канделаки также подметила красоту архитектуры, она советует обязательно полюбоваться нижегородскими закатами.

«Да, их стоит увидеть, солнце садится очень близко к стрелке Волги и Оки — зрелище потрясающее», — делилась она своими впечатлениями на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее рассказывалось о том, что в Нижнем Новгороде все лето будут работать кинотеатры под открытым небом.