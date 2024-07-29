Жители Таганрога сравнивают нашествие пауков на набережной с кадрами из ужасов

Жители Таганрога выразили беспокойство по поводу нашествия паутинного клеща на набережной. Это неприятное природное явление активно обсуждается в социальных сетях.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Люди сравнивают происходящее с сюжетом фильма ужасов. Они отмечают, что обстановка настолько пугающая, что могла бы стать идеальными декорациями для картины в жанре хоррор. Плотным слоем паутины окутаны зеленые насаждения и ограждения набережной.
Мнения о сложившейся ситуации в природе разделились: те, кто не любят членистоногих, призывают немедленно очистить улицу, другие считают, что не стоит вмешиваться в естественные природные процессы.
Ранее дачников Ростовской области предупредили о нашествии паутинного клеща из-за аномально жаркой погоды.
Читайте также: