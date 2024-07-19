Дачников Ростовской области предупредили о нашествии паутинного клеща из-за жары

Огородников Ростовской области предупредили об опасности нашествия паутинного клеща. Это насекомое активизируется при аномальной жаре и сухой погоде, в таких условиях клещи начинают активно размножаться и вредить нескольким десяткам культур.

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Специалисты подчеркивают, что вредитель неприхотлив, поэтому может перемещаться с одного растения на другое. Дачникам рекомендуют осматривать посадки на наличие паутинного клеща. Первые признаки — белые точки, после их появления клещ активно начинает свою деятельность.

Для защиты культур необходимо опрыскивать растения в засуху, регулярно удалять сорняки, использовать растения-отпугиватели (горчицу, бархатцы, чеснок), сообщили в ростовском Россельхозцентре, пишет donday.ru.

Ранее агроном рассказала дачникам, когда нужно выкапывать чеснок.