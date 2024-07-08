На Кузбассе покупатели возмущены скоропортящимися продуктами с завтрашними датами

Жители Кемерова выразили свое недовольство тем, что в популярных сетевых магазинах продаются продукты с датами завтрашнего дня. И это не «заморозка», которая может лежать неделями, а скоропортящиеся продукты питания — такие не должны храниться долго.

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Таким образом, производители и продавцы откладывают срок снятия продуктов с реализации, что вызывает недовольство со стороны покупателей.

«Неоднократно я и мои знакомые были возмущены неверной датой на расфасованных продуктах, не подлежащих долгому хранению! <…> Наглость зашкаливает», — цитирует одну из покупательниц vse42.ru.

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