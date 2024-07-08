В Красноярске кассир содрал с бирки футболки дешевый ценник и назвал стоимость в 14 раз больше

В одном из магазинов Красноярска произошел неприятный инцидент с покупателем, который хотел приобрести футболку за 279 рублей. Однако на кассе ему сообщили, что цена товара составляет 3999 рублей.

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Мужчина заметил, что цена на ценнике отличается от той, которую назвали на кассе. Продавец объяснил это тем, что по бирке пробиваются носки, а не футболка. Ценник был сорван и выброшен в мусорное ведро.

Роспотребнадзор отметил, что магазин обязан продать товар по цене, указанной на ценнике. В данном случае предпринимателю было вынесено предостережение, пишет krsk.aif.ru.

Ранее стало известно о том, что на Кузбассе суд отказался защищать уволившегося мужчину, которому наниматель не заплатил около двухсот тысяч рублей.