На Кузбассе суд не защитил уволившегося мужчину, который остался почти без 200 тысяч рублей зарплаты

В Кемеровской области уволившийся сотрудник решил отсудить у своего бывшего работодателя премию, которую тот отказался выплачивать. Мужчина всегда получал бонусы в размере 120-150 тысяч рублей, поэтому рассчитывал на такую же сумму при увольнении. Однако ему выплатили всего 15 тысяч рублей.

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Сначала он обратился в трудовую инспекцию, а затем подал иск в суд. Он хотел получить 140 тысяч рублей, а также 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Однако в суде ему объяснили, что премия является личным делом работодателя и может быть не выплачена. В результате мужчина остался без денег, на которые рассчитывал, пишет sibdepo.ru.

Ранее стало известно о том, что покупателю пришлось судиться с продавцом Ozon, отказывавшимся возвращать деньги за товар, который не подошел.