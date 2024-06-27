Жительница Красноярска вернула деньги за абонемент в спортзал только с помощью Роспотребнадзора

Жительница Красноярска смогла вернуть деньги за выданный абонемент в спортзал. Однако проблему удалось решить только после вмешательства краевого Роспотребнадзора.

Дело в том, что это была подарочная карта, презентованная мужем. По словам менеджера, абонемент начинал действовать только при личном предъявлении паспорта супругой.

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Женщина не захотела ходить в спортзал, решила возвращать деньги, но в этом ей отказали. Персонал сослался на то, что абонемент активировался автоматически — через две недели после оплаты.

Тогда семья решила обратиться в Роспотребнадзор. Ведомство предложило урегулировать конфликт без суда, а компания уже не стала отказываться — деньги вернули, пишет krsk.aif.ru.

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