Жителей Новосибирска предупредили о новой двухдневной магнитной буре

Жителей Новосибирска предупредили о предстоящей магнитной буре, которая ожидается в ближайшие дни. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ поделились информацией о последствиях вспышки на Солнце, которые окажут влияние на Землю.

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Геомагнитные возмущения начнутся уже завтра, 28 июня, однако наиболее заметными они станут в субботу.

В этот период метеочувствительным людям рекомендуется избегать излишних физических нагрузок. Врачи советуют лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющим хронические болезни, заранее подготовить необходимые медикаменты, чтобы быть готовыми к возможным негативным проявлениям, сообщает sib.fm.

Ранее стало известно о том, что под Новосибирском туристы из палаточного городка чудом спаслись от смерча.