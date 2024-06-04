Сибиряк купил сразу три лотерейных билета и выиграл больше 22 миллионов рублей

Жителю Новосибирской области улыбнулась удача — он стал обладателем внушительного выигрыша в лотерею, который составил 22 миллиона рублей. Есть вероятность, что он пока не осведомлен о своем счастье.

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Известно, что счастливец приобрел сразу три лотерейных билета, один из них принес ему миллионный приз. Сумма выигрыша оказалась действительно впечатляющей — 22 миллиона и 460 тысяч рублей.

Пока победитель не заявил о себе и не обратился за получением выигрыша. Вероятно, он еще находится в состоянии шока от такой невероятной удачи, передает sib.fm.

Ранее рассказывалось о том, что мужчина в лотерее всегда использовал одну комбинацию и часто выигрывал, а в последний раз — больше 607 миллионов рублей.