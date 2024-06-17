Просто посадите эти сидераты: дачница из Тюмени назвала натуральные способы борьбы с сорняками

Дачница из Тюмени с 30-летним стажем Елена Назарова поделилась эффективным способом борьбы с сорняками на садовом участке.

Ее метод прост и заключается в использовании мульчи. Это поможет предотвратить рост сорняков. В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, перегной, кору, сено, компост и скорлупу. Однако стоит помнить, что кора и торф могут повысить кислотность почвы, поэтому они подходят не для всех культур.

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Еще один способ — это регулярная прополка, при которой сорняки удаляются под корень. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз.

Также эффективным решением проблемы являются сидераты, такие как клевер, бобовые, пшеница, овес, рапс и полевой горох, сообщает «Тюменская область сегодня».

Ранее в Союзе дачников назвали два натуральных способа борьбы с сорняками.