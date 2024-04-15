Красноярский священник: «Если здоровье не позволяет отстоять службу, можно присесть»

Красноярский священник Родион Петриков в преддверии Пасхи рассказал, нужно ли стоять всю службу в церкви.

Он отметил, что желательно присутствовать в храме от начала и до конца. Если здоровье не позволяет долгое время находиться на ногах, то можно присесть. Это не возбраняется церковью, не будет считаться грехом.

«Если здоровье не позволяет отстоять службу до конца, можно присесть: практически во всех церк­вях есть скамьи для прихожан», — сказал Родион Петриков.

Он отметил, что это касается любой службы. Утренних обычно две, зачастую они начинаются в шесть и девять часов, а вечерние литургии проходят с 19 до 20 часов, пишет издание «Аргументы и Факты».

Ранее кулинар Элеонора Киракосян научила хозяек делать шоколадные яйца на Пасху. Они получаются вкусными, такими можно приятно удивить гостей.