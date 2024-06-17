Певица МакSим растрогала до слез жителей Новосибирска на концерте

Певица МакSим впервые после завершения лечения от алкогольной зависимости появилась на публике, вызвав у своих поклонников волну эмоций. Ее выступление на фестивале «Черника Music Fest», который проходил в Новосибирске, стало поводом для радостных слез зрителей, ведь они увидели свою любимую артистку такой сильной и уверенной в себе.

Во второй день фестиваля МакSим вышла на сцену и исполнила песню «Наверное, это мой рай». А затем произнесла трогательную речь.

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«Как же давно мы с вами не виделись. Как же давно мы нигде не выступали», — сказала МакSим.

Артистка выглядела свежей и полной энергии. Она предстала перед публикой в нежном легком платье, которое подчеркнуло ее хрупкую красоту.

В ответ на теплый прием зрителей МакSим спела свой хит «Трудный возраст», пригласив поклонников на сцену. Некоторые фанаты были настолько взволнованы, что не могли сдержать слез, отмечает sochi1.ru.

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