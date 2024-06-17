Певица МакSим растрогала до слез жителей Новосибирска на концерте

Марина Максимова. Фото Global Look Press

МакSим позвала поклонников на сцену, чтобы спеть вместе хит «Трудный возраст».

Певица МакSим впервые после завершения лечения от алкогольной зависимости появилась на публике, вызвав у своих поклонников волну эмоций. Ее выступление на фестивале «Черника Music Fest», который проходил в Новосибирске, стало поводом для радостных слез зрителей, ведь они увидели свою любимую артистку такой сильной и уверенной в себе.

Во второй день фестиваля МакSим вышла на сцену и исполнила песню «Наверное, это мой рай». А затем произнесла трогательную речь.

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«Как же давно мы с вами не виделись. Как же давно мы нигде не выступали», — сказала МакSим.

Артистка выглядела свежей и полной энергии. Она предстала перед публикой в нежном легком платье, которое подчеркнуло ее хрупкую красоту.

В ответ на теплый прием зрителей МакSим спела свой хит «Трудный возраст», пригласив поклонников на сцену. Некоторые фанаты были настолько взволнованы, что не могли сдержать слез, отмечает sochi1.ru.

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