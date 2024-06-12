В Новосибирске общественник Майоров хочет подарить Бузовой русский сарафан

На Ольгу Бузову, которая привлекла внимание своим появлением в кожаном боди в Уфе в День защиты детей, в Новосибирске решили надеть русский народный сарафан, чтобы перекрыть воспоминания о скандале.

Поющая телеведущая приехала в город заранее, чтобы тщательно подготовиться к выступлению в День России.

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Глава Союза отцов Сергей Майоров также готовится к этому событию. Он планирует подарить Ольге Бузовой русский народный сарафан.

Общественник обеспокоен внешним видом певицы и предполагает, что она может вновь появиться на сцене в вызывающем наряде, как это уже было в Уфе, пишет sib.fm.

Ранее стало известно, чем Ольга Бузова развлекает себя в Новосибирске.