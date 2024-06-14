Навка в Сочи пошла купить билеты на свое шоу и не смогла: «Солд-аут, представляете?»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, спортсменка Татьяна Навка поделилась забавным случаем, когда она не смогла приобрести билет на собственное же шоу «Руслан и Людмила», которое проходило в Сочи.

Несмотря на свой звездный статус, Навка столкнулась с той же проблемой, что и обычные зрители — билеты на шоу были полностью распроданы. Все из-за невероятной популярности ее ледового представления. Но не совсем понятно, зачем она хотела купить места.

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«Опять солд-аут? Представляете?» — удивилась спортсменка такому интересу со стороны поклонников в городе-курорте.

Шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» проходит в грандиозном тематическом парке развлечений «Сочи Парк» с 12 июня по 2 октября. Стоимость билетов на это представление фигуристов варьируется от 2 до 6 тысяч рублей, пишет championat.com.

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