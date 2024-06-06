Чемпионка Алина Загитова рассказала о желании открыть школу фигурного катания в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова планирует открыть свою школу в Казани. Об этом спортсменка рассказала, приехав на Петербургский международный экономический форум.

Фигуристка заявила о том, что уже обсудила свою идею возведения спортивного объекта с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

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Журналистам, которые начали расспрашивать ее о будущей школе, звезда льда сказала, что любит подкреплять слова делом. Когда строительство начнется, она непременно об этом расскажет подробнее.

«Я люблю показывать делом, а не словом. Когда все будет открыто, тогда и можно говорить», — цитирует Загитову РИА Новости.

Ранее рассказывалось, как несколько сотен новосибирцев не отпускали Алину Загитову с автограф-сессии.