Водителям Приморья рассказали о поломках автомобиля из-за одуванчиков

Сразу об этом даже не задумываешься, но, оказывается, причиной поломки автомобиля могут стать обычные одуванчики, которые летом повсеместно растут в Приморье.

Неисправность может вызывать и тополиный пух. Как объяснили автоэксперты, мелкие частички растений способны забивать воздушную систему двигателя.

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«Их пух, попадая в решетки воздухозаборников, радиаторы охлаждения или другие рабочие механизмы, может привести к перегреву двигателя, износу и повреждению деталей», — пишет vladnews.ru со ссылкой на специалистов.

Эксперты советуют тем, кто ездит на шашлыки или дачу по полям, тщательно промывать днище своего автомобиля, возвращаясь в город.

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