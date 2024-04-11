В Новосибирске автовладельца накажут за рекламу на кузове машины

В Новосибирске владельца автомобиля накажут за рекламу на кузове. Соответствующее решение приняло новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы.

Владелец машины рекламировал мойку самообслуживания. Его автомобиль долгое время стоял на улице Богдана Хмельницкого. Собственник транспорта не ездил на нем, автомобиль был без номеров — стал рекламным щитом.

Комиссия указала на то, что закон «О рекламе» запрещает использование машин преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций.

Материалы переданы правоохранителям для возбуждения административного дела.

Ранее в Новосибирске ответили дизайнеру Артемию Лебедеву, который назвал город «недоразумением». Блогер сказал, что ему сложно найти вкусный сибирский ресторан, он также пожаловался на бедную архитектуру городских улочек.

Источник: sibkray.ru.