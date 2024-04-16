На Ямале женщина родила девочку с ладонь

Жительница Ямала Татьяна Карплюк родила девочку на 23-й неделе беременности. Кроха весила всего 470 граммов.

Обычно вес новорожденных детей составляет от 2,5 до 4,5 кг. Масса Алисы оказалась экстремально маленькой, рост девочки не превышал размера ладони взрослого человека.

Роды у женщины начались на четыре месяца раньше положенного срока. Дома она почувствовала, как живот опустился ниже обычного, а потом сама поехала в больницу.

Оказалось, что у Карплюк начался воспалительный процесс и отслойка плаценты. На третий день в больнице ее повезли на кесарево сечение. Появившуюся малышку тут же отправили в реанимационное отделение.

«У вас девочка», — только это и услышала мать.

Когда женщина впервые увидела малышку, на ней была шапка, плед по нос, а на лице большой пластырь.

В реанимации Алиса провела 75 суток. Когда отец девочки увидел дочь в первый раз, он удивился тому, какая она маленькая, сообщает e1.ru.

«Медики сохранили здоровье маме и жизнь маленькой Алисе. Спустя 134 дня после рождения ребенок полностью здоров и весит положенные новорожденному 3600 граммов», — написал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что в Якутии из-за генетических отклонений 33 ребенка родились с лишними пальцами.