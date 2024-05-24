Жители Екатеринбурга не возражают отравиться едой «Жизньмарта», чтобы получить 1 млн рублей

История с отравлением готовой едой торговой сети «Жизньмарт» приобрела новый поворот. Жители Екатеринбурга стали специально ходить в магазины и брать обеды, чтобы нарваться на плохой, после которого будет нехорошо.

Все это из-за того, что владелец сети пообещал миллион рублей тем, кто действительно пострадал из-за некачественной готовой еды. Для получения компенсации потребуется заключение медиков.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Местная парикмахер Ксения начала чаще ходить и брать обеды сети. Она говорит, что перетерпит боль в животе, тошноту и рвоту, если сможет претендовать на компенсацию в миллион рублей.

Такой взгляд и у жителя Екатеринбурга Сергея, который мечтает отравиться, получить деньги и потратить их на первый ипотечный взнос, пишет ura.news.

Ранее стало известно, что от некачественной еды в Екатеринбурге пострадали 18 человек.