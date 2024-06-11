В Волгограде перила моста починили скотчем

В Волгограде на мосту в микрорайоне Тулака были замечены перила, которые, казалось, нуждались в срочном ремонте. Однако вместо качественных работ местные власти решили временно «починить» их, обмотав скотчем. Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс, когда фотографии с замотанными скотчем перилами стали распространяться в социальных сетях.

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«На синюю изоленту было бы надежнее», — советовали горожане. «Как тебе такое, Илон Маск?» — подтрунивали другие.

Несмотря на то, что на пешеходной дорожке недавно был уложен новый асфальт, состояние перил моста к железной дороге оставляло желать лучшего. Важно отметить, что по этому путепроводу не ездят машины, для них был построен автомобильный тоннель. Однако пешеходы продолжают активно использовать этот мост.

В мэрии заверили, что обслуживающая коммуникацию организация обязалась отремонтировать перила до конца июня. В администрации города подчеркнули, что все работы будут выполнены должным образом, чиновники заверили жителей в том, что проблема будет решена в ближайшее время, пишет volgograd.kp.ru.

Ранее волгоградцам рассказали о сокращенной рабочей неделе.