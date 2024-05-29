В Иркутске оскорбленная «фитофея» хотела судиться с врачом: «Онкология — это дар, люди с онко — маги»

Иркутская травница Евгения Беляевская попыталась отстоять свое мнение о том, что онкологию можно лечить народными средствами. Ее убеждение не разделила врач Екатерина Тимофеева, которая усомнилась в эффективности методов «фитофеи».

Медик назвала травницу шарлатанкой. Именно к последней обратилась женщина, когда ее еще могла вылечить профессиональная медицина. Однако подход онкологов не уживается с методами Беляевской, которая сразу предупреждает клиентов, что от услуг врачей придется отказаться.

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Женщина пошла на этот шаг, вскоре она умерла.

В одном из своих заявлений травница сказала, что «онкология — это дар, что люди с онко — маги».

Тимофеева же рассказала историю женщины, умершей от тяжелого заболевания.

«Берегите себя! Шарлатаны были, есть и будут», — высказалась она.

Беляевской это не понравилось, она решила разбираться не только по закону, но и по понятиям. Однако травнице отказали в иске, сославшись на то, что медикам не запрещено высказывать свое мнение, касающееся эффективности лечения народными методами, пишет Telegram-канал Baza.

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