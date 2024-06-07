Новосибирцам рассказали, что с переносом рассады в грунт и посевом нужно успеть до Троицы

Жители Новосибирской области столкнулись с серией майских и июньских заморозков, что заставило их скорректировать свои планы.

Как утверждают опытные садоводы, посевные работы следует завершить к Троице, которая в этом году приходится на 23 июня.

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Руководитель садового центра «Сияние» Наталья Иванцова отмечает, что при посадке огурцов необходимо учитывать температуру почвы, которая должна прогреться до +20 градусов. Томатам для хорошего роста будет достаточно и +16 градусов.

В настоящее время в открытый грунт можно высаживать лук, редис и зелень, пишет infopro54.ru.

Ранее новосибирцам рассказали о самых эффективных способах борьбы с тлей.