Сибирский вдовец выиграл в лотерею 30 млн рублей и улетел на Мальдивы

Сибиряк Михаил Танин стал обладателем крупного выигрыша в лотерею, получив 30 миллионов рублей. Это событие принесло ему огромную радость, ведь последние годы он провел в общежитии, а еще потерял супругу.

Михаил работает водителем, жену потерял несколько лет назад. Сейчас он живет один, так как у них не было детей.

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Известно, что житель Новосибирска приобрел всего один лотерейный билет, который и принес ему многомиллионный выигрыш.

Сейчас Михаил наслаждается отдыхом на Мальдивах, а после планирует приобрести собственное жилье, сообщает sib.fm.

Ранее рассказывалось о том, что сибиряк купил сразу три лотерейных билета и выиграл больше 22 миллионов рублей.