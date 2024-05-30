Москвичка не смогла улететь в Турцию из-за буквы «ё» в фамилии

Москвичка столкнулась с проблемой при попытке вылететь из аэропорта «Внуково» в Турцию из-за буквы «ё» в ее заграничном паспорте. В системе учета не были использованы точки, что привело к расхождению с данными в паспорте и стало препятствием для отдыха.

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Туристка утверждает, что из-за аналогичной ошибки она стала свидетелем того, как паспорта были аннулированы еще у трех человек. Они не смогли покинуть страну из-за несовпадения в системе миграционного учета отчества «Семенович».

Известно, что москвичка получала паспорт в марте прошлого года в многофункциональном центре.

Этот инцидент не стал основанием для возвращения денег за несостоявшийся тур, пишет sevastopol.su.

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