Сеть «Жизньмарт» готова предоставить 1 млн рублей компенсации отравившимся покупателям Урала

Уральцы начали массово травиться после употребления готовой еды в магазинах сети «Жизньмарт». О таких случаях стало известно в Екатеринбурге и Тюмени.
Потенциально опасный товар уже начали убирать с прилавков во всех точках, в том числе в Кургане, Челябинске и Перми, но в этих городах за медицинской помощью никто не обращался после покупки.
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Сообщается о том, что от екатеринбуржцев было 18 жалоб на плохое самочувствие. Во время анализа стало понятно, что причиной острой кишечной инфекции стали сальмонелла, ротавирус и норовирус.
После начала расследования руководство сети сообщило, что готово предоставить компенсацию.
«Если выяснится, что в этих обращениях действительно есть вина нашего поставщика, во-первых, мы постараемся хоть немного сгладить сложности, созданные нашим покупателям, и выплатим каждому, на кого ссылается Роспотребнадзор, по 1 млн рублей», — сказали представители сети.
Ранее стало известно о том, что красноярский Fix Price закрыли из-за нашествия крыс.
По материалам ura.news, kommersant.ru.
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