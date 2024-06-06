В Таганрогском заливе Азовского моря спрогнозировали обрушение земли с домами

Через 6 лет береговая линия в Таганрогском заливе Азовского моря может обрушиться. Как говорят специалисты, речь идет о площади больше 418 тысяч квадратных метров.

Такой прогноз сделали в Южном научном центре Российской академии наук.

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По оценкам специалистов, на потенциальной зоне обрушения сейчас находятся поселения, а также земли сельскохозяйственного назначения.

Под угрозой разрушения больше двух десятков домов, в зоне риска находятся линии электропередачи, памятники истории и кладбища, пишет lenta.ru.

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