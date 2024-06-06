Жительница Волгограда поборется за звание лучшей жены в новом шоу телеканала «Пятница!»

38-летняя жительница Волгограда Вера поборется за звание лучшей жены России на проекте телеканала «Пятница!». Это будет второй сезон реалити «Четыре жены» от создателей шоу «Четыре свадьбы».

Пары отгуляли свадьбы, а теперь они определятся с тем, кто из них самая хорошая супруга.

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Известно, что задачей участниц будет поход друг к другу в гости. Потом придется оценить хозяйственность, то, чем живут конкурентки, а также их взаимоотношения с мужьями.

Цель — набрать максимальное количество баллов. В этом случае достанется денежный приз и звание лучшей жены России.

Волгоградка Вера — модель, она воспитывает пятерых детей.

Шоу стартует сегодня в 19 часов.

Ранее рассказывалось о том, что Дарья Ильина из Камышина Волгоградской области приняла участие в конкурсе самых красивых стюардесс России. В небе она уже 13 лет, сейчас трудится в ямальской авиакомпании.