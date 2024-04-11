Ямальская бортпроводница хочет победить в номинации «Королевы неба», став участницей конкурса красоты

Дарья Ильина из Камышина Волгоградской области попала в полуфинал конкурса «Топ стюардесс 2024».

Она окончила ВолГУ, по образованию журналист, но свою жизнь решила связать с небом. В гражданской авиации девушка уже 13 лет. Сейчас стюардесса работает в ямальской авиакомпании. На престижном конкурсе Дарья представит округ.

Жюри в Москве сразу заметило девушку, она в числе самых ярких претенденток на корону.

«Моя жизнь в облаках как детский калейдоскоп, искрится всеми цветами радуги и бьет ключом лишь тогда, когда я закрываю дверь и говорю: "Уважаемые дамы и господа! Желаем вам приятного полета!"» — значится в конкурсной карточке Ильиной.

Она рассчитывает на победу в номинации «Королевы неба».

Среди ее соперниц представительницы из Краснодарского края, Тюмени, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Оренбурга и других городов России.

Все девушки настоящие красавицы. И это далеко не случайность.

Еще на этапе собеседования при принятии на работу к внешности предъявляется ряд требований. К примеру, соискательница должна быть привлекательной, обладать приятным голосом, а также иметь хорошее здоровье, необходимо хорошее зрение.

Ранее стюардесса из Волгограда рассказала, что будет, если не пристегнуться в самолете.