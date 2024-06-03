Мизулину возмутил откровенный наряд Ольги Бузовой в Уфе: «Зачем так провоцировать?»

Ольга Бузова. Фото Global Look Press

Общественность всколыхнул внешний вид звезды на VK Fest.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выразила свое недовольство одеждой Ольги Бузовой на концерте VK Fest в Уфе, назвав его «провокацией» и «голой вечеринкой».

Артистка вышла к зрителям в откровенном костюме, который не скрывал ноги и плечи, танцоры звезды были одеты в такие же наряды.

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Мизулина поддержала местные власти в их мнении о том, что выбранный певицей наряд был слишком вызывающим для выступления в День защиты детей. Она подчеркнула, что провокации в публичном поле продолжаются.

«Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих? Чтобы их позлить?» — цитирует Мизулину РБК.

Ранее депутат Государственного Собрания Башкирии и советник главы по вопросам спорта Рустем Ахмадинуров сказал, что, выбирая себе костюм на фестиваль, Ольга Бузова не могла находиться в адекватном состоянии.

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