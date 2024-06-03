Мизулину возмутил откровенный наряд Ольги Бузовой в Уфе: «Зачем так провоцировать?»

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выразила свое недовольство одеждой Ольги Бузовой на концерте VK Fest в Уфе, назвав его «провокацией» и «голой вечеринкой».

Артистка вышла к зрителям в откровенном костюме, который не скрывал ноги и плечи, танцоры звезды были одеты в такие же наряды.

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Мизулина поддержала местные власти в их мнении о том, что выбранный певицей наряд был слишком вызывающим для выступления в День защиты детей. Она подчеркнула, что провокации в публичном поле продолжаются.

«Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих? Чтобы их позлить?» — цитирует Мизулину РБК.

Ранее депутат Государственного Собрания Башкирии и советник главы по вопросам спорта Рустем Ахмадинуров сказал, что, выбирая себе костюм на фестиваль, Ольга Бузова не могла находиться в адекватном состоянии.