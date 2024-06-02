Петр Чернышев целовал крест, а старенькая мама тихо плакала на прощании с Анастасией Заворотнюк

1 июня в Москве пошла церемония прощания с Анастасией Заворотнюк, ее похоронили на Троекуровском кладбище. Все думали, что родственники оставят гроб с телом актрисы закрытым, как сделали близкие Жанны Фриске, которая тоже умерла от рака мозга. Однако семья звезды ситкома «Моя прекрасная няня» позволила поклонникам, друзьям и коллегам проститься с ней. Как передавал корреспондент сайта Teleprogramma.pro, в храме возле гроба стояли охранники, делать фотографии было категорически запрещено. Сама Анастасия Заворотнюк за время болезни сильно похудела. Рак забрал у нее счастье, здоровье, а потом и жизнь.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль» .