Петр Чернышев целовал крест, а старенькая мама тихо плакала на прощании с Анастасией Заворотнюк

1 июня в Москве пошла церемония прощания с Анастасией Заворотнюк, ее похоронили на Троекуровском кладбище. Все думали, что родственники оставят гроб с телом актрисы закрытым, как сделали близкие Жанны Фриске, которая тоже умерла от рака мозга. Однако семья звезды ситкома «Моя прекрасная няня» позволила поклонникам, друзьям и коллегам проститься с ней. Как передавал корреспондент сайта Teleprogramma.pro, в храме возле гроба стояли охранники, делать фотографии было категорически запрещено. Сама Анастасия Заворотнюк за время болезни сильно похудела. Рак забрал у нее счастье, здоровье, а потом и жизнь.
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Валентина Борисовна опиралась на внучку Анну. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Мама Анастасии Заворотнюк была поистине безутешна, она лишь тихо плакала на кладбище. Сначала женщина похоронила мужа, сына, который умер от перитонита, а теперь и дочку, она пять лет боролась с раком мозга. Единственное утешение Валентины Борисовны — это дочь сына Полина, и дети Анастасии Заворотнюк: внучки Анна и Мила, а также внук Майкл, он взял на себя организацию похорон мамы.
Племянница актрисы призналась, что рак мозга у ее тети дал метастазы в костный мозг. Актриса уходила тяжело, последние полгода ее состояние ухудшилось. За две недели до того, как Анастасии Заворотнюк не стало, врачи предупредили ее близких, что она плоха. Дочка актрисы Анна тут же прилетела из Дубая, чтобы побыть рядом с мамой.
Петр Чернышев осунулся и похудел. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Проститься с Анастасией Заворотнюк пришли ее близкие и коллеги, среди которых были: певица Лолита, Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Григорий Лепс, Татьяна Тарасова и многие другие. Все сказали теплые слова об актрисе. Петр Чернышев на могиле своей жены поцеловал крест, пишет kp.ru. Одетая в траурные одежды старшая дочка актрисы держалась за своего мужа, которого до этого она не показывала публике. 81-летняя Валентина Заворотнюк казалось вот-вот потеряет сознание от горя. Она пережила всех своих детей. Сын умер в возрасте 52 лет в 2015 году, а дочери не стало в 53. Петр Чернышев не стал брать на кладбище пятилетнюю дочку Милу. Возможно позже они приведут ее к маме и объяснят, куда та ушла.
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