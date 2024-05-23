Житель Магнитогорска в лотерее всегда использовал одну комбинацию чисел и выиграл 607 млн рублей

Слесарь из Магнитогорска поделился историей своего невероятного выигрыша. Он рассказал о двух хороших сочетаниях чисел, которые принесли ему рекордный денежный приз в 607 032 698 рублей.

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Мужчина признался, что часто использовал именно этот набор чисел, который когда-то выпал ему случайно. Он зачеркивал их в билете и выигрывал по полторы тысячи рублей. Но теперь Фортуна принесла ему огромный куш. Он загадал вариант: 11, 13, 5, 2 и 6, 17, 10, 3.

«Два года назад мне визуально понравилась числовая комбинация, выпавшая автоматически. И я начал часто ее использовать. Эти номера периодически приносили мне выигрыши по 1,5 тысячи рублей <...> Я снова использовал в билете, который и стал для меня судьбоносным», — цитирует счастливчика chel.aif.ru.

Увидев в телефонном приложении огромную сумму, счастливчик долго не мог поверить в свою удачу.

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