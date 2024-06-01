Заворотнюк похоронят рядом с Гафтом и Шатуновым на Троекуровском кладбище

1 июня в Москве состоялась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Она пять лет провела в медицинских учреждения, пытаясь побороть онкологическое заболевание. Примечательно, современные методы лечения и сильная химиотерапия позволили продлить актрисе жизнь, но не уберегли от драматичного исхода.

Похоронить артистку родные Анастасии Заворотнюк решили не в месте семейного захоронения на Анкудиновском кладбище, а на аллее славы на Троекуровском кладбище.

Могила Заворотнюк будет расположена по соседству с захоронениями знаменитого актера Валентина Гафта и музыканта Юрия Шатунова, пишет Телеграм-канал Shot. Похороны пройдут в 16 часов. После этого все желающие смогут возложить цветы на могилу актрисы.