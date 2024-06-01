Заворотнюк похоронят рядом с Гафтом и Шатуновым на Троекуровском кладбище

Анастасия Заворотнюк пять лет боролась за жизнь. Фото: Global Look Press

Тело звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк будет покоиться на аллее славы.

1 июня в Москве состоялась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Она пять лет провела в медицинских учреждения, пытаясь побороть онкологическое заболевание. Примечательно, современные методы лечения и сильная химиотерапия позволили продлить актрисе жизнь, но не уберегли от драматичного исхода. 

Похоронить артистку родные Анастасии Заворотнюк решили не в месте семейного захоронения на Анкудиновском кладбище, а на аллее славы на Троекуровском кладбище. 

Могила Заворотнюк будет расположена по соседству с захоронениями знаменитого актера Валентина Гафта и музыканта Юрия Шатунова, пишет Телеграм-канал Shot. Похороны пройдут в 16 часов.  После этого все желающие смогут возложить цветы на могилу актрисы. 

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