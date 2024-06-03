Жителям Волгоградской области рассказали, как легче пережить нашествие мошек

Начало лета для жителей Волгоградской области — это традиционное испытание. Появляется множество насекомых, но наиболее назойливой является мошка.

Она доставляет больше всего неприятностей вечером.

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Как утверждают специалисты, в этом году насекомые будут лететь со стороны Волго-Ахтубинской поймы и Заволжья в три волны.

Волгоградцам не рекомендуется выходить на улицу в пик активности мошкары.

Чтобы хоть как-то отпугнуть от себя насекомых, из натуральных средств можно использовать ванилин. Его разводят с водой, дальше следует нанести на ватный диск и закрепить на одежде.

Из эфирных масел наиболее эффективна — гвоздика. Также можно использовать специальные отпугивающие браслеты, сообщает oblvesti.ru.

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