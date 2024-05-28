Волгоградцы три дня будут задыхаться из-за сильной пыльной бури

Волгоградскую область ожидает пыльная буря, которая придет со стороны Калмыкии. Наибольшее количество мелкой взвеси в воздухе ожидается в четверг, 30 мая.

По словам специалистов, это явление будет наблюдаться в регионе не менее трех дней.

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Наибольший дискомфорт пыльная буря доставит жителям Котельниковского, Суровикинского и Калачевского районов. Уровень загрязнения достигнет значений 115-150 AQI.

В самом Волгограде ожидается 85 единиц загрязнения, в то время как обычно этот показатель составляет 40-45.

К выходным буря ослабнет, но ее последствия все еще будут ощущаться, пишет novostivolgograda.ru.

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