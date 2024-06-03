Бузова удивила своим внешним видом власти Уфы: «Она вообще в адеквате?!»

Депутат Государственного Собрания Башкирии и советник главы по вопросам спорта Рустем Ахмадинуров выразил личное недовольство выступлением певицы Ольги Бузовой на фестивале VK Fest, который проходил в Уфе.

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Ахмадинуров был возмущен внешним видом артистки, который, по его мнению, был совершенно неподходящим для мероприятия, особенно учитывая, что оно проходило в День защиты детей.

Звезда появилась перед публикой в черном боди с просвечивающими элементами и на высоких каблуках.

«День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!» — негодовал депутат в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что Ольга Бузова в Челябинске сыграла «Собачий вальс» на фортепиано.

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