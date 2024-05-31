В Сочи Черное море не успеет прогреться до комфортных отметок к началу нового сезона

Уже завтра на Черноморском побережье стартует пляжный сезон, однако вода еще не успела прогреться до комфортных температур. Об этом сообщают местные метеорологи.

На большинстве курортов температура воды сейчас достигает +19°C.

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Самая теплая вода в данный момент в Ейске — до +21°C, но, к примеру, на Должанской Ейского района она пока только +17 °C.

Черное море постепенно становится теплее в Сочи, Туапсе, Новороссийске, Геленджике — на этих курортах +19°C, немного прохладнее у берегов Анапы, пишет vestikavkaza.ru.

Ранее стало известно о том, что средняя стоимость отдыха у Черного моря дошла до 70 тысяч рублей. В Альянсе туристических агентств пояснили, что цена может быть и меньше. Такие предложения часто делают туристические агентства.