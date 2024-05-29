Средняя стоимость отдыха у Черного моря в этом году дошла до 70 тысяч рублей

Специалисты Альянса туристических агентств определили стоимость отдыха на отечественных курортах в летний период. Согласно их данным, цена за недельный отдых в среднем составляет 70 тысяч рублей.

Представитель АТА Наталия Осипова уточняет, что стоимость может быть и ниже. В частности, если человек обращается в турагентство, специалисты стараются подобрать предложение, соответствующее его бюджету.

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Так, например, если рассматривать Анапу, то здесь можно отдохнуть по весьма доступным ценам. Правда, стоит учесть, что стоимость трансфера не всегда доступна для россиян. Тем не менее, если речь идет о вариантах размещения, то цены начинаются буквально от трех тысяч рублей, сообщает издание «Известия».

Ранее сообщалось о том, что россияне уже выкупили 80% номеров в отелях Сочи.