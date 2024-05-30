Заморозки в Казани стали причиной подорожания клубники до 1500 рублей за килограмм

Жители Казани в недоумении от цен на клубнику и другие ягоды, которые установились в этом году. На этом фоне продавцы и фермеры дали объяснения, почему ценники достигают столь баснословных показателей, до полутора тысяч рублей за килограмм.

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Если сравнивать с прошлым годом, то рост цен оказался двукратным. Предприниматели объясняют, что они сами закупают ягоды минимум по 480 рублей, а затем продают их по 500 рублей. Однако это самый низкий ценовой порог.

Фермеры же указывают на то, что причиной высоких цен стал плохой урожай. В этом году грядки рано зацвели, а затем ударили морозы, что привело к гибели многих растений, пишет tatar-inform.ru.

Ранее стало известно о том, что московские дачники рискуют остаться без клубничного варенья.