Московские дачники рискуют остаться без клубничного варенья: что случилось

Ранняя весна и возвратные заморозки могут стать причиной неурожая клубники в Московской области. Температура воздуха в апреле достигала 25 градусов, что привело к преждевременному пробуждению посадок. Однако обманчивое тепло апреля сменилось холодом, многие растения, в том числе клубника, пострадали от заморозков.

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Согласно оценкам специалистов ассоциации садоводов России, потери урожая плодовых деревьев в некоторых регионах Центральной России могут достигнуть 80%, а местами и 100%.

На этом фоне цены на клубнику начали расти. Раньше килограмм стоил 550 рублей, но затем цена увеличилась на сотню.

Заморозки повредили соцветия на кустиках клубники, что существенно скажется на объеме урожая. Если его будет недостаточно, то о клубничном варенье придется забыть, ведь покупать ягоду на приготовление десерта сейчас слишком дорого, пишет msk1.ru.

Ранее дачница рассказала, что сажает томаты только после 10 июня.