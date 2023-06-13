Никакой выпивки! Почему фильм «Любовь и голуби» стал короче в два раза

Любимый всеми фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» мог бы принести зрителям в два раза больше радости – если бы его не сократили вполовину. Первоначально он задумывался как двухсерийный, но создатели комедии вынуждены были вырезать множество отснятого материала.

Александр Михайлов, исполнивший главную роль – Василия Кузякина, – рассказывал, что руководству Госкино не понравились эпизоды с выпивкой, и роль Сергея Юрского, сыгравшего обаятельного дядю Митю, оказалась на волосок от полного исчезновения. Его отстоял Владимир Меньшов.