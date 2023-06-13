Никакой выпивки! Почему фильм «Любовь и голуби» стал короче в два раза

Любимый всеми фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» мог бы принести зрителям в два раза больше радости – если бы его не сократили вполовину. Первоначально он задумывался как двухсерийный, но создатели комедии вынуждены были вырезать множество отснятого материала.
Александр Михайлов, исполнивший главную роль – Василия Кузякина, – рассказывал, что руководству Госкино не понравились эпизоды с выпивкой, и роль Сергея Юрского, сыгравшего обаятельного дядю Митю, оказалась на волосок от полного исчезновения. Его отстоял Владимир Меньшов.
А вот сцена в баре на курорте могла быть гораздо более длинной и подробной – и это было бы интересно, ведь именно после посещения бара между Василием и Раисой Захаровной завязывается роман. Но ее сократили до минимума. Убрали и сцену, в которой пастух бежит за пивом, перегоняя стадо, и кричит: надо, мол, торопиться, пока не разобрали.
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В фильме могла звучать песня Геннадия Гладкова и Эдуарда Успенского «Возвращайтесь домой, мужики» – посвященная кризису русской деревни. Но ее вырезали. Всего, по словам Александра Михайлова, из комедии исчезли 7 эпизодов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Дни.ру».