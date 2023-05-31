Как выглядит дочь звезды фильма «Любовь и голуби» — поздний ребенок

78-летний Александр Михайлов вышел на багуловую дорожку ХХ Международного Забайкальского кинофестиваля с женой. На ней президент фестиваля и народный артист женился уже в довольно солидном возрасте – в 55 лет.
Александр Михайлов с женой. Фото: Ольга Храбрых/ Тeleprogramma.pro
Дочка Мирослава, родившаяся в 2002 году, стала для него любимым и поздним ребенком, в которую он вложил всю душу. Наследница звезды фильма «Любовь и голуби» тоже поддержала отца на фестивале и предстала на багуловой дорожке в стильном тренче.
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Мирослава выглядела модно, изысканно и в то же время сдержанно, совсем не так, как любят появляться в свете многие отпрыски знаменитостей.
Мирослава Михайлова. Фото: Ольга Храбрых/ Тeleprogramma.pro